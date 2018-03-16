РИАМО - 16 мар. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в подмосковном Жуковском провел встречу с бизнес-сообществом городского округа, на которой обсуждались актуальные вопросы, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Буцаева в городской округ Жуковский 15 марта.

«Наша регулярная встреча с бизнесом сегодня прошла в Жуковском. Было много вопросов от предпринимателей, связанных с хозяйственной деятельностью: вопросы выделения земли, вопросы нестационарной торговли, вопросы, связанные с работой аэропорта Жуковского. В целом, можно сказать, что встреча прошла в рабочем, конструктивном русле», - сказал Буцаев.

По состоянию на 1 января 2018 года в Жуковском функционирует 4790 субъектов малого и среднего предпринимательства: 2210 юридических лиц и 2580 индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых и средних предприятий составил 26,9 миллиарда рублей, или 37,23% от общего оборота всех предприятий муниципального образования. На поступления от деятельности субъектов МСП приходится 40,3% налоговых поступлений в доход местного бюджета.