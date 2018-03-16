РИАМО (СТУПИНО) - 16 мар. Порядка 30 человек эвакуировали из горящего многоэтажного дома в городском округе Ступино, сообщил Ступинскому информагентству начальник Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

В четверг около 1:10 на пульт «112» в городском округе Ступино поступило сообщение о возгорании помещения в двухкомнатной квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома №101 по улице Пушкина. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные, скорая помощь, полиция, МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино.

«В ходе работ по тушению пожара, в которых было задействовано пять пожарных машин, из здания было эвакуировано 30 человек. В 2:08 возгорание было ликвидировано. В результате пожара выгорела одна комната. Жертв и пострадавших нет», – сказал Тимофеев.

По данным агентства, расследованием причин произошедшего занимается отдел надзорной деятельности. Четверо жильцов пострадавшей от огня квартиры, в числе которых двое детей, временно размещены в пансионате «Сосновый бор».