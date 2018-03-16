РИАМО - 16 мар. На Крымском валу в Москве столкнулись четыре иномарки, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по столице.

По его словам, инцидент произошел в 13:52 по адресу: Крымский вал, дом 9.

«Столкнулись четыре транспортных средства – Mercedes, Ford Transit, Mazda и Ford, в результате ДТП один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение на этом участке дороги временно ограничивалось. Сейчас движение полностью восстановлено.