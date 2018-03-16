РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Министр культуры Московской области Оксана Косарева 15 марта открыла выставку в ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, она посвящена горной экосистеме России, и проработает до 15 мая, сообщила референт и пресс-секретарь председателя наблюдательного совета группы «Белая Дача» Светлана Батурова.

В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках 15 марта состоялась торжественная церемония открытия выставки «Властелины вершин России» современного фотографа российской дикой природы Виктора Семенова. Проект подготовлен при поддержке министерства культуры Московской области, группы компаний «Белая Дача» и Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). Помимо Косаревой, в официальной части мероприятия приняли участие глава Котельников Ирина Польникова, заслуженный эколог и директор WWF России Игорь Честин, генеральный директор ТЦ «МЕГА Белая Дача» Константинос Цакалис. Выставка продолжит работу до 15 мая, вход бесплатный.

«Автор (Виктор Семенов – ред.) лично представил гостям экспозицию из 36 избранных работ, посвященных природе гор России и ее обитателям, многие из которых являются эндемиками и занесены в Международную красную книгу. На выставке можно увидеть фотографии аргали, снежного барана, муфлона, сибирского козерога, безоарового козла, дагестанского и кубанского туров, амурского горала и серну. Отдельная часть выставки посвящена также их соседям – амурскому тигру, дальневосточному леопарду, снежному барсу, медведю и другим животным», – сказала Батурова.

Косарева высоко оценила проект, подчеркнув, что данная фотовыставка – это «культура без границ», к которой может прикоснуться каждый.

«Удивительно, какая красота может быть рядом с нами. Она позволит нам каждый день прийти сюда, увидеть и насладиться, остановиться и задуматься, нужен ли нам этот быстрый бег», – добавила Косарева.

Управляющий ТЦ «МЕГА Белая Дача» Константинос Цакалис рассказал об идее, которая вдохновила его сделать именно этот проект в «МЕГЕ».

«С помощью выставки Виктора Семенова мы попытались показать гостям и посетителям нашего нового пространства «Культура на высоте» роль фотографии в искусстве, как искусство привносит в человеческие сердца естественную красоту России, и показывает опасности жизни в дикой природе», – отметил Цакалис.

По словам самого Семенова, в основе масштабного проекта «Властелины вершин» лежит любовь к своему делу, природе и своей Родине.