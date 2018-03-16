РИАМО - 16 мар. Более 200 резервных пунктов для голосования на выборах президента РФ организовали в Московской области для переноса избирательных участков в случае чрезвычайных ситуаций, сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Коновалова.

«Кроме 4239 избирательных участков, которые организованы в Подмосковье, <…> утвержден 221 резервный пункт приема, которые будут задействованы, если на территории участка случится какое-то ЧП или чрезвычайная ситуация», - сказала Коновалова на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Подмосковья.

Она отметила, что избирательные участки готовы к дню голосования.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.