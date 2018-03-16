РИАМО - 16 мар. Беспрецедентное количество наблюдателей ожидается на выборах президента России в Подмосковье, что почти вдвое больше, чем в 2012 году, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона встретился в пятницу с членами мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Московской области. Во встрече в подмосковном Одинцове приняли участие члены региональной ОП, руководитель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова, председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Большое внимание в Подмосковье традиционно уделяется наблюдателям. Общественный мониторинг у нас активно ведется с апреля 2016 года. Будут работать более 100 зарубежных наблюдателей и большое количество представителей партий, кандидатов, общественников. Мы ожидаем 18 марта беспрецедентное число наблюдателей - порядка 20 тысяч наблюдателей, что почти вдвое больше, чем на предыдущих президентских выборах», - сказал Воробьев.

Он отметил, что при этом почти каждый пятый наблюдатель является членом Общественной палаты региона и муниципальных общественных палат.

«Это важный элемент общественного контроля. Надеюсь, что он поможет предотвратить нарушения», - заключил Воробьев.

Ранее Коновалова сообщила, что более 20 тысяч наблюдателей ожидаются на избирательных участках в Подмосковье 18 марта. К выборам президента страны на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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