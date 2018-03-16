РИАМО - 16 мар. Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух машин на трассе около подмосковной Шатуры, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Около 15:00 произошло столкновение двух транспортных единиц – автомобилей Kia и Volkswagen. Один человек понимал и двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел на 62-ом километре трассы Куровская – Шатура. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.