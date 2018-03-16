РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 16 мар. В подмосковном Жуковском члены местного политсовета партии «Единая Россия» обсудили результаты проектов с начала 2018 года, благодаря их реализации в авиационном техникуме имени Казакова установили откидные пандусы для студентов с ограниченными возможностями здоровья, сообщил куратор проектов Денис Грибанов.

В Жуковском прошло расширенное заседание политического совета партии «Единая Россия». В нем участвовали секретарь местного политсовета Игорь Марков, руководители первичных организаций города, активисты «Молодой Гвардии», партийные сторонники. На заседании участники отчитывались о проделанной работе с начала 2018 года.

«Недавно при поддержке «Единой России» в рамках партпроекта «Единая страна – доступная среда» в Жуковском в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени Казакова» установили откидной пандус. Эти работы были необходимы, поскольку в техникуме учатся студенты с ограниченными возможностями здоровья», – сказал Грибанов.

Он добавил, что в рамках проекта «Народный контроль» представители партии совместно с сотрудниками Госадмтехнадзора оценивали качество уборки автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территории Жуковского.

«По результатам обследования выявлен ряд нарушений, составлены акты и направлены в дорожные службы и управляющие компании», – пояснил Грибанов.

По его словам, местные единороссы также проинспектировали объекты, предназначенные для проведения спортивных состязаний.

«В преддверии лыжных соревнований, в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Детский спорт» осмотрели лыжные трассы и убрали поваленное дерево», – отметил Грибанов.

В ходе заседания партийцы обсудили подготовку к предстоящим выборам президента РФ. Члены местного отделения «Молодой Гвардии» также представили итоги мероприятий и акций, проведенных с начала текущего года.

Секретарь Марков поставил присутствующим ряд задач, назначив по каждой ответственного. Участники также наметили планы на дальнейшую работу.