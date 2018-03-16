РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Подмосковья до 21 марта проведет плановую проверку комплексной жилой застройки, расположенной вблизи поселка Нахабино городского округа Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В настоящее время, в рамках возведения домов 1-3 очереди, выполняется устройство наружных инженерных сетей, отделка мест общего пользования, осуществляется благоустройство территории. В рамках строительства 4-6 очереди ведутся работы по возведению монолитных конструкций. Строительство в графике», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Общая площадь застройки составляет 74 630 квадратных метров. На территории планируют обустроить проезды и тротуары, парковка для автомобилей, детские игровые и спортивные площадки. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.
Строительство жилого комплекса планируют завершить до конца 2020 года. Стройка осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Фрегат».
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