РИАМО - 16 мар. На экологической тропе в Серебряном бору в Москве с 22 по 24 марта состоится фотокросс «В поиске белок и дятлов», после фотокросса пройдет конкурс на лучшую фотографию, заявки принимаются по 21 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 22 по 24 марта горожане смогут отправиться на прогулку-фотокросс «В поиске белок и дятлов-2018». Ее организует «Мосприрода» в Серебряном бору. Участники пройдут по маршруту экологической тропы «В гармонии с природой», пересекут сосновый бор и выйдут к озеру Бездонному. По пути можно будет сфотографировать белок, больших и малых пестрых дятлов, больших и длиннохвостых синиц, соек, лазоревок», - отмечается в сообщении.

Фотокросс стартует в парке «Ветеран» на территории памятника природы «Серебряный бор» по адресу: Таманская улица, дом 46. Каждую группу фотолюбителей будет сопровождать экскурсовод.

После прогулки все желающие смогут принять участие в конкурсе фотографий. Для этого необходимо будет отправить снимки, сделанные во время фотокросса, по электронной почте: ecoprosbor@gmail.com. После этого их разместят в официальных аккаунтах Мосприроды в социальных сетях.

Также участники должны выложить фотографии на своих страницах в соцсетях с хештегами: #мосприрода, #фотокроссвсербору18, #беличийкросс18, #фотокросс2203. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество лайков, получат подарки от Мосприроды. Окончательный подсчет лайков строго по хештегам будет проходить 23 апреля.

Подать заявку на участие можно до 21 марта включительно по электронной почте ecoprosbor@gmail.com. В теме письма необходимо написать: «Участвую в фотокроссе (указать число - ред.) марта», указав выбранную дату.

В прошлом году в фотокроссе приняли участие более 200 человек.