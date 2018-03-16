РИАМО - 16 мар. Подписчики группы «РИАМО в Москве» в социальной сети «ВКонтакте» могут выиграть ящики с фермерской едой в рамках гастрономического фестиваля «Мос/Еда!».

«В рамках фестиваля «Мос/Еда!» 17 и 18 марта откроется более 1,5 тысяч ярмарочных площадок с продуктами из разных регионов России. Сфотографируйтесь на одной из них, загрузите фото в наш альбом (https://vk.cc/7PP3He) и получите возможность выиграть съедобные призы», - говорится в сообщении.

Авторов трех самых необычных работ в качестве награды ждут ящики с фермерской едой. Итоги конкурса подведут 20 марта.

Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года – за месяц до начала нового ярмарочного сезона. Для посетителей фестиваля подготовили разнообразные мастер-классы, воркшопы, творческие занятия и лекции.

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