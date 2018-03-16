РИАМО - 16 мар. Подсчет голосов на избирательных участках на выборах президента России 18 марта должны провести оперативно, данные в ЦИК планируют передать до полуночи, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что подмосковные избирательные участки оборудованы камерами видеонаблюдения, процесс голосования и подсчета голосов будет транслироваться онлайн.

«Процесс голосования будет транслироваться и ночью. Для нас ночь - до 12 часов. Мы постараемся одними из первых сдать данные в ЦИК, загрузить их в систему», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе в четыре раза увеличили число КОИБов по сравнению с выборами депутатов Госдумы, всего установлено 1,7 тысячи КОИБов. На остальных участках, где нет КОИБов, будет работать технология QR-кодов, которая должна исключить технические ошибки.

«Все эти меры сделают процесс голосования максимально открытым», - заключил Воробьев.

В пятницу Воробьев и председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова провели в Одинцове встречу по подготовке и организации наблюдения в день выборов президента РФ на территории Подмосковья. В ней также приняли участие члены Общественной палаты Московской области, руководитель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и другие.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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