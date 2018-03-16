РИАМО - 16 мар. По техническим причинам электропоезда на Павелецком направлении Московской железной дороги не останавливаются на трех станциях, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«Поезда в сторону Москвы на Павелецком направлении идут без остановок на трех станциях, но там технические причины, ничего страшного не случилось», - сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала ЦППК, поезда проезжают станции «Взлетная», «Востряково» и «Белые Столбы».