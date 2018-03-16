РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 16 мар. Жители подмосковного Жуковского 19 марта смогут сдать кровь в рамках Дня донора, кровь можно будет сдать с 9:00 до 13:00 в помещении отделения переливания крови в горбольнице, сообщается на официальном сайте городского округа.

«Девятнадцатого марта с 9:00 до 13:00 в городском округе Жуковский проводится акция по безвозмездной сдаче крови для пациентов Подмосковья совместно с областной станцией переливания крови. Сдача крови будет проводиться в помещении отделения переливания крови Жуковской городской больницы по адресу: улица Фрунзе, дом №1, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт», – говорится в сообщении.

В акции могут принять участие все желающие от 18 до 60 лет.