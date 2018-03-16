РИАМО - 16 мар. Управляющая компания «ДГХ» из подмосковной Коломны очистила и привела в порядок подвал жилого дома после проверки жалобы жильцов и предписания Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жительница дома №16 по улице Добролюбова в Коломне пожаловалась в Госжилинспекцию на постоянный запах канализации из подвала. При проверке инспекторы обнаружили подтопление от протекающих инженерных систем и большое количество бытового мусора. Кроме того, в подвале не было освещения, а на трубах отопления и горячего водоснабжения отсутствовала теплоизоляция. Управляющая компания получила предписание об устранении нарушения в течение двух месяцев.

«В установленный срок подвал был осушен, очищен и продезинфицирован. Инженерные коммуникации отремонтировали и утеплили. Помещение оказалось освещено. Тем не менее, ООО «ДГХ» пришлось понести административную ответственность. За несоблюдение требований энергетической эффективности она была оштрафована на 30 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Как уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, сразу по окончании отопительного сезона инспекторы приступят к мониторингу подготовки домов к следующему осенне-зимнему периоду. Особое внимание будет уделяться подвалам – в них сосредоточены основные инженерные коммуникации, неудовлетворительное состояние которых грозит авариями зимой.