РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Во встрече в подмосковном Одинцове приняли участие члены Общественной палаты Московской области, руководитель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, председатель Мособлизбирком Ирина Коновалова.

«Хочу поприветствовать всех в Одинцове на совещании, которое посвящено важнейшему политическому событию - выборам президента РФ. Мы вторые по численности избирателей и первые по числу избирательных участков. Организация и проведение выборов - очень серьезное и ответственное предприятие», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье впервые будет транслироваться не только процесс голосования, но и подсчет голосов.

«Хочу поблагодарить за ваше неравнодушное отношение. Это важно. Вообще ваше участие для нас имеет стратегически важное значение. Уверен, что команда проведет достойно день выборов. За работу», - заключил губернатор.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.