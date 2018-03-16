РИАМО - 16 мар. С начала текущего года спасатели Московской области вывели из лесов свыше 20 заблудившихся, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«С 1 января сотрудники спасательных подразделений и добровольцы вывели из лесов Подмосковья 21-го заблудившегося, в том числе четырех детей», - сказал Пестов.

Он добавил, что чаще всего в период холодов в лесу теряются любители зимних видов спорта. Также нередко приходится спасать водителей и пассажиров снегоходов, которые по причине технических неисправностей застревают в лесах.

«Зимой поисковые операции затрудняются сложными погодными условиями. При значительном понижении температуры (минус 20 и ниже), поисковые операции проводились максимально оперативно, чтобы не допустить обморожения заблудившихся», - подчеркнул зампред.

В 2017 году поисково-спасательные подразделения и добровольные общественные организации Подмосковья вывели 882 человека, заблудившихся в лесах, в том числе 77 детей.