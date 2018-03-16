РИАМО - 16 мар. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсудили сотрудничество и ближайшие приоритетные проекты с предприятиями подмосковного Жуковского, которые могут стать участниками авиационного кластера, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В рамках рабочего визита Буцаева в городской округ Жуковский 15 марта состоялось совещание с представителями ПАО «ОАК» и предприятиями, входящими в корпорацию, расположенными на территории Жуковского, по вопросу участия в кластере авиационных технологий (ОАО «ЛИИ имени Громова», ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», Филиал ПАО «Туполев» - Жуковская летно-испытательная и доводочная база, Филиал ПАО «Компания «Сухой»).

«Жуковский для нас является приоритетным проектом с точки зрения инновационного и промышленного развития муниципалитета. Сегодня мы с потенциальными участниками авиационного кластера обсуждали юридическую основу для сотрудничества и определили на ближайшие две-три недели приоритетные проекты, которые станут основой для работы в кластере», - сказал Буцаев.

Совещание прошло на территории филиала ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», где в настоящее время проводится масштабная реконструкция зданий и сооружений, техническое переоснащение производственных участков в рамках федеральной целевой программы. Буцаев осмотрел производство и оценил масштабы проводимой реконструкции.

Сейчас в жуковском филиале ПАО «Ил» выполняют работы по проведению летных испытаний новых образцов воздушных судов, работы по модернизации воздушных судов, контрольно-восстановительный ремонт воздушных судов как отечественных, так и зарубежных заказчиков. В перспективе планируется дальнейшее развитие филиала, в том числе за счет перемещения части производства с головного предприятия в Москве.