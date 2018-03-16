РИАМО – 16 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера и заслуженного деятеля искусств России Леонида Квинихидзе, а также назвал его фильмы искренними и проникновенными, сообщает Газета.ru.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер и сценарист Леонид Квинихидзе умер 13 марта в возрасте 80 лет.

«Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили», - отметил Медведев.

Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Ильи Копалина и Григория Козинцева. Снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, ЦСДФ, студии «Ленкинохроника». Работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм» (1963-1976). В 1977-1978 годах – главный режиссер и художественный руководитель Московского государственного театра «Мюзик-холл».

В 1977-1998 годах – режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1999 году – режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000-2002 годах – главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 годах – главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010-2011 годах – главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.

Квинихидзе снял игровые фильмы: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель», «Моабитская тетрадь», «Миссия в Кабуле», «Орех Кракатук», «31 июня», «Шляпа», «Там, где нас нет», «Друг», «Остров», «Белые ночи», «Дом», «Усадьба».