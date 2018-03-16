РИАМО - 16 мар. На юго-востоке Москвы проведут реконструкцию ВМХ-велодрома спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная», в ходе реконструкции изменят геометрию виражей и препятствий, а также построят новое административное здание, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Велодром объект расположен в прибрежной зоне Москвы-реки на улице Гурьянова, владение 10, строение 1 в районе Печатники.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на дополнительное обустройство велодрома. Здесь появится административное здание и новая стартовая гора. Работы должны завершиться до конца этого года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание ВМХ-велодрома общей площадью 493 квадратных метра возведут в северо-восточной части участка. В нем разместятся кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники и садового инвентаря, велоремонтная мастерская, комната охраны, медкабинет, переговорная, раздевалки с душевыми и санузлами и прочее.

Стартовая гора будет представлять собой быстровозводимую металлическую конструкцию. Ее верхняя отметка – 10,7 метра. Существующая ВМХ-трасса будет реконструирована, изменится геометрия виражей и препятствий. Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от пяти до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта.

Объект возведут за счет средств городского бюджета. Застройщик – ООО «ВМ-Строй».

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.