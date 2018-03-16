РИАМО - 16 мар. Киевскую улицу на западе Москвы перекрыли до 30 апреля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Филевской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы информационный центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие Киевской улицы в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Филевской линии Московского метрополитена с 15 марта по 30 апреля», - говорится в сообщении.

Движение закрыто круглосуточно с полным перекрытием на участке от дома 20 до дома 18.