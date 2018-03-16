РИАМО - 16 мар. Организаторы двухдневного ярмарочного фестиваля «Мос/Еда!», который стартует в Москве 17 марта, подготовили для посетителей разнообразные мастер-классы, воркшопы и творческие занятия, на которых расскажут, как сделать панно из круп, как приготовить яблоки в карамели и сделать букеты из фруктов, овощей и зелени, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

На площадках по всему городу посетителей ждут самые свежие и качественные продукты из более, чем 25 регионов России, а еще – вкусные блюда от московских рестораторов и развлечения для всей семьи.

«Особенно насыщенная программа запланирована на центральных площадках «Мос/Еды!» – на Тверской площади и площади Революции. Приглашаем взрослых на творческие занятия по созданию букетов из овощей, фруктов, и зелени, а детей – на кулинарные и художественные уроки», - говорится в сообщении.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатно для всех желающих, предварительная регистрация не требуется.

Площадка «Мос/Еды!» на Тверской площади 17 и 18 марта будет работать с 11:00 до 22:00. Творческие занятия здесь будут проходить с 12:00 - в теплых павильонах «Гостиная» и «Кухня».

Специально для маленьких гостей фестиваля «Мос/Еда!» павильон «Кухня» на два дня превратиться в настоящий карамельный дом. С 12:00 до 15:00 можно будет приготовить яблоки в карамели. С 15:00 до 18:00 можно будет сделать необычные леденцы-«ложки» из свежих трав (мяты, мелиссы, душицы), ягод и карамели. С такими «ложками» чай любого сорта точно станет гораздо вкуснее.

«В павильоне-«Гостиной» c 12:00 до 16:00 запланированы воркшопы по созданию оригинальных букетов из фруктов, овощей и зелени. Приглашаем взрослых и детей», - подчеркивается в сообщении.

С 16:00 до 20:00 преподаватели расскажут про использование различных овощей и фруктов для создания домашнего театра и вместе с гостями разыграют небольшой спектакль.

Кроме того, весь день, с 12:00 до 20:00, в «Гостиной» будет идти мастер-класс «Штампы из фруктов и овощей». На нем посетителей научат вырезать интересные штампы из картофеля и использовать их при нанесении принтов на ткань и создании необычных открыток.

Научиться делать оригинальные открытки – и поучаствовать в других увлекательных прикладных мастер-классах – юные гости фестиваля смогут и на площади Революции. Эта площадка будет работать с 11:00 до 20:00, а творческие занятия будут проходить с 11:00 до 19:45 в двух теплых павильонах.

«Под руководством опытных педагогов все желающие попробуют создать удивительные авторские открытки, креативные скетчи или необычное украшение для дома – панно из круп! А еще – смогут освоить азы гжельской и жостовской росписи. Начало новых мастер-классов - в начале каждого часа», - добавляется в сообщении.

В том числе на многих других площадок «Мос/Еды!» по всему городу пройдут и детские художественные мастер-классы. Также в программе фестиваля – спортивные развлечения (доступны на всех площадках), интерактивные представления, лекции и экскурсии.

Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года – за месяц до начала нового ярмарочного сезона.