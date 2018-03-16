РИАМО - 16 мар. Конкурентоспособность подмосковных застройщиков зависит от использования новых технологий и внедрения разработок, поэтому они активно ищут свои варианты решения, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации застройщиков Московской области.

Так, основным фактором оптимизации расходов на строительство в группе компаний «Инград» является переход на BIM-проектирование (Building Information Modeling).

«Благодаря использованию BIM существенно сокращается срок разработки проектной документации в полном комплексе, а также срок строительства. У нас появились более точная картина по всем проектам и возможность с минимальной погрешностью рассчитать необходимое количество строительных материалов и сроки их поставок», — сказал руководитель департамента управления проектами по Московской области ГК «Инград» Александр Гусев.

Главная заслуга BIM – снижение затрат и оптимизация бизнес-процессов. По подсчетам экспертов, применение технологий информационного моделирования только в процессе проектирования и строительства зданий позволяет сэкономить 15-20% средств на возведение объекта.

«Мы постоянно работаем над оптимизацией проектов, применяем для этого разнообразные технологичные решения. Строительство всегда обусловлено жесткими сроками, поэтому мы не экспериментируем со сверхновыми технологиями, а используем современные, уже опробованные решения, которые приведут к гарантированным результатам», — отметил директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов.

Для снижения себестоимости строительства компания Urban Group разработала и запатентовала фасадную систему фасадных комбинированных блоков. БФК это, по сути, крупномодульный искусственный камень, соединенный с пористым основанием из газобетона. Таким образом, БФК становится одновременно защитной, теплоизоляционной и декоративной частью стены, а необходимость в дополнительной облицовке отпадает.

Как добавляется в сообщении, кроме того, Urban Group повысила уровень цифровизации бизнеса. Внедрена принципиально новая, основанная на диджитал-технологиях, система продаж, позволяющая реализовывать недвижимость с меньшими издержками. К этой же сфере относится и более частое использование электронных сервисов, как, к примеру, электронная регистрация сделок в Росреестре.

Конкурентоспособность компаний на рынке первичной недвижимости Подмосковья складывается из многих компонентов. И эффективное снижение себестоимости строительства безусловно является одним из главных факторов успешного развития бизнеса.