РИАМО - 16 мар. В Москве 54-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый, воспользовавшись беспомощным состоянием девятилетней внучки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», - сказала Иванова.

Мать ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи незамедлительно возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила собеседник агентства.