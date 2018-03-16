РИАМО - 16 мар. В лесополосе на юго-западе столицы нашли тело мужчины с колото-резаной раной в области живота, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 марта в ОМВД сообщили об обнаружении трупа по адресу: улица Академика Капицы, дом 6.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в лесополосе с колото-резаной раной в области живота обнаружен труп мужчины 1994 года рождения, неработавшего, зарегистрированного в Москве, деревне Ватутинки», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.