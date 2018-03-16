РИАМО - 16 мар. В музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» в пятницу завершает работу выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга», которую за время работы посетили свыше 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Монографическая выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга», которая была представлена в течение трех месяцев в МВК «Новый Иерусалим», стала, пожалуй, беспрецедентным явлением культурной жизни. Несмотря на непростое восприятие творчества великого художника, за три месяца выставку посетили более 15 тысяч человек: жители Москвы и Подмосковья, гости из дальнего и ближнего зарубежья, эксперты в области отечественного и мирового искусства», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Данная выставка – совместный проект музея с ГМИИ имени А.С. Пушкина, ставший самым масштабным показом работ печатной графики Пабло Пикассо в жанре livred'artiste («книга художника»).

В экспозицию вошли издания из собраний российских коллекционеров Георгия Генса, Бориса Фридмана и оригинальная печатная графика Пикассо из собрания ГМИИ. Отдельное пространство на выставке было посвящено серии эскизов костюмов и декораций Пикассо к балету «Треуголка», представленному в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Европе.

В рамках выставочного проекта состоялась обширная образовательная программа, включающая лекции и встречи с ведущими искусствоведами, сотрудниками музеев, художниками, издателями. Прошли лекции куратора выставки Бориса Фридмана «Пабло Пикассо в музее Новый Иерусалим», которые собрали большое количество слушателей.

«Этот проект доказал, что ставка руководства музея «Новый Иерусалим» на новаторские решения оказалась оправданной. Таким образом, музей смело заявил о себе на российском музейном пространстве, удачно вписался в контекст работы с крупными музеями страны», - отметила Косарева.

Следующим масштабным проектом в МВК «Новый Иерусалим» станет выставка «Альбрехт Дюрер. Между готикой и маньеризмом», которая откроется 20 апреля. На выставке будут представлены произведения из фондов ГМИИ и частных коллекций.

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