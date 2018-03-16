РИАМО - 16 мар. Наблюдатели от движения «Голос» не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах президента России 18 марта, сообщила в пятницу в ходе заседания председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Полагаем, что никаких препятствий, чтобы в рамках закона их представители (организации «Голос» - прим. РИАМО) осуществляли наблюдения на избирательных участках быть не должно», - сказала Памфилова.

Она добавила, что чем больше будет наблюдателей от разных кандидатов, от партий и общественных палат, тем лучше для избирателей.

«У них возникли проблемы вчера с их колл-центром, я лично взяла на себя обязанность сделать все возможное, чтобы никаких препятствий для их работы не было», - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, новые расширенные возможности для всех наблюдателей позволяют легально их направить от кандидата или партии, за чем ЦИК проследит.

«Мы с вами создали благожелательную атмосферу конструктивного взаимодействия между членами комиссий, между СМИ, между наблюдателями и сотрудниками правоохранительных органов, и я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык, и все вместе решать одну задачу - обеспечивать избирательные права наших граждан», - уточнила Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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