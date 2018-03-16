РИАМО - 16 мар. Почти на 24% снизилась смертность от болезней органов пищеварения в Московской области с начала 2018 года по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в январе 2018 года снизилась на 23,6% по сравнению с первым месяцем прошлого года. За этот период удалось сохранить на 137 жизней больше, чем годом ранее», - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он отметил, что у этой категории болезней практически нет возрастных ограничений – заболевания органов желудочно-кишечного тракта человека могут быть как у детей, так и в пожилом возрасте.

«Медучреждения области проводят большую работу, направленную на своевременное выявление заболеваний органов пищеварения, факторов риска их развития, в том числе, с помощью диспансеризации. В 2017 году в ходе диспансеризации было выявлено 16,8 тысячи случаев болезней органов пищеварения. За последние годы в медучреждениях области также установлено большое количество современного оборудования, позволяющего, в том числе, точно диагностировать болезни данной категории», - добавил Марков.

В январе текущего года в Подмосковье на 8,5% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, а также на 6,6% общая смертность населения.