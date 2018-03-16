Электросталь – крупный промышленный город на востоке Подмосковья. На заводах Электростали отливали металлические арки для одной из самых красивых станций Московского метрополитена - «Маяковской», а во время войны выпускали снаряды для «Катюш». А еще электростальцы болеют за местный хоккейный клуб «Кристалл» и гордятся тем, что местный ледовый дворец выбрали для съемок патриотического фильма «Легенда №17». Ирина, которая родилась и выросла в Электростали, рассказала, за что кинорежиссеры облюбовали город и кому точно не стоит отсюда уезжать.

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Город заводов

Публикация от Электросталь | Россия 🇷🇺 (@elektrostal257) Дек 21, 2017 в 10:01 PST

Электросталь – это город, который постоянно путают с Электрогорском и Электроуглями. Местные жители, конечно, к такому раскладу давно привыкли, но иногда обижаются, как если бы их дочь звали Мариной, а не Марианной.

Из названия понятно, что Электросталь – город промышленный. Начало ему положил электрометаллургический завод, который был заложен еще в 1916 году. Производство росло и развивалось, и через 22 года поселок, образовавшийся вокруг завода, получил статус города.

Недаром на гербе Электростали, утвержденном городским советом депутатов в 1996 году, изображен греческий бог Гефест, высекающий искры молотом на золотой наковальне.

Сейчас на территории города, кроме завода «Электросталь», работает еще несколько крупных производств: «Машиностроительный завод», «Электростальский завод тяжелого машиностроения», «Электростальский химико-механический завод» и еще около десятка более мелких. Я не ошибусь, если скажу, что на местных заводах трудится добрая половина горожан. Понятно, что при таком скоплении производств, город нельзя назвать экологически чистым.

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По магазину на человека

Я родилась в Электростали почти 30 лет назад и прожила здесь большую часть жизни, поэтому видела все, что происходило и происходит с городом. Могу смело сказать, что город за последние годы очень изменился. Причем – как в лучшую, так и в худшую сторону.

Например, мне непонятно, зачем у нас строится такое количество торговых площадей. За последние 5 лет Электросталь не покидает тройку лидеров по объему квадратных метров для торговли на душу населения. А ведь это не самый большой город в регионе, в нем проживает всего 158 тысяч человек.

Публикация от Электросталь | Россия 🇷🇺 (@elektrostal257) Ноя 11, 2016 в 5:08 PST

Если проехать по улицам, то нельзя не заметить огромное количество торговых центров, причем некоторые из них годами простаивают закрытыми. При этом новые ТЦ продолжают строить. Среди местных жителей ходит шутка, что если какую-то территорию оградили забором, то там, скорее всего, построят торговый центр.

Я училась и работала в Москве 7 лет, и, вернувшись в город детства после рождения ребенка, прекрасно вижу разницу – нашему городу еще расти и расти. От культурных мероприятий веет местечковостью, по выходным молодежь слоняется по улицам, так как заняться особо нечем, а открытие нового супермаркета неизменно вызывает ажиотаж.

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Обновленные сталинки и пешеходные зоны

Публикация от Электросталь | Россия 🇷🇺 (@elektrostal257) Фев 5, 2018 в 6:16 PST

Отмечу и положительные моменты, связанные с приходом к власти нового мэра. Перед Новым годом дома-сталинки в центре Электростали, которые являются настоящим украшением города, празднично подсветили. В вечернее время подсветка добавляет праздничности серым улицам, хочется сбавить шаг и любоваться. По проекту подобная иллюминация появится и на других домах в центре, и это очень радует.

Каждое лето на центральной аллее Электростали устраивают праздник цветов. Местные предприятия, фирмы и креативные граждане соревнуются, кто лучше оформит клумбу. Здесь можно увидеть и советский автомобиль, заросший зеленой травой, и разноцветного гипсового слона, которого, к сожалению, разбили вандалы, и колодец, украшенный цветами. Каждое лето идешь и радуешься, что у тебя в городе создают такую красоту.

Кстати, совсем скоро в Электростали должна появиться еще одна пешеходная зона в центре города. Ее создадут на участке улицы Корешкова: от улицы Николаева до улицы Чернышевского. Она будет проходить как раз перед храмом Вознесения Господня, который строят на пожертвования с 1992 года на месте сгоревшего дома культуры.

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Ездить в автобусе с водителем-нигерийцем

Публикация от Электросталь | Россия 🇷🇺 (@elektrostal257) Ноя 12, 2016 в 12:36 PST

Я считаю, что Электросталь расположена достаточно удобно – хотя от МКАД нас и отделяет 38 километров, зато добраться до города можно всеми доступными видами общественного транспорта. Например, до Электростали можно доехать на электричке с Курского вокзала Москвы: в городе расположено сразу четыре платформы – «Электросталь», «Металлург», «Машиностроитель» и «Фрязево». Время в пути – от часа до 1:20, в зависимости от пункта назначения.

Из Москвы до Электростали также ходят автобусы и маршрутки №399 и №1215. Отправляются они от станций метро «Партизанская» и «Измайловская». В пути можно провести от 40 минут до бесконечности, ведь они следуют по Горьковскому шоссе через Балашиху, где можно застрять в пробке на несколько часов, особенно по вечерам и в выходные.

Ощественный транспорт в городе ходит вполне сносно: в дневное время на остановке редко стоишь дольше 10-15 минут, обычно – около 5 минут. Кстати, один из водителей городских автобусов – местная знаменитость, ведь он чернокожий и родом из Нигерии. Очень весело наблюдать за реакцией людей, которые впервые видят столь экзотического шофера. Я даже видела пару бабушек, которые, крестясь, выходили из автобуса, недоверчиво оглядываясь на чудо-водителя.

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Московские пробки и борьба за парковку

Сама Электросталь перегружена автомобилями. В выходные и предпраздничные дни кажется, что все, у кого есть личный транспорт, выезжают на нем в город. Дороги забиты, на парковках возле торговых центров с трудом удается найти место, во дворах часто дерутся за свободный клочок земли. В конце рабочего дня на железнодорожных переездах образуются пробки не хуже московских. В общем, горожане стонут, жалуются, но упорно продолжают покупать автомобили.

Дороги – больная тема для всех местных автомобилистов. Они вроде бы и есть, причем на многих улицах даже хорошего качества, но его хватает ненадолго. Мы с мужем как-то подсчитали, что на одном и том же участке улицы Мира в центре города, рядом с ледовым дворцом «Кристалл», ямы асфальтировали в течение года пять раз. Одно и то же место – пять раз за год! Причем до администрации оттуда ехать метров 300. Это очень обидно.

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Стадион, где снимали «Легенду №17»

Публикация от Электросталь | Россия 🇷🇺 (@elektrostal257) Дек 7, 2017 в 10:16 PST

Электросталь можно смело назвать кинематографическим городом. Например, съемки картины «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли шли на территории ледового дворца «Кристалл», расположенного в самом центре города. Напрашивается вопрос, почему именно здесь. Ответ прост: на момент съемок в спорткомплексе не проводился ремонт еще со времен СССР, и здание сохранило весь колорит советских времен.

В прошлом году спорткомплекс «Кристалл», кстати, старейший в Подмосковье, наконец-то капитально отремонтировали и превратили в современный ледовый дворец спорта.

А в конце 2017 года и в начале 2018 в центре нашего города проводил съемки режиссер Сергей Урсуляк, известный сериалами «Ликвидация», «Исаев» и «Тихий Дон». Урсуляк снимал некоторые сцены для картины «Ненастье» - экранизации романа Алексея Иванова, которую должны показать на телеканале «Россия 1».

Для жителей съемки стали событием. На несколько дней перекрывали ряд центральных улиц, а электростальцы выкладывали в соцсетях фотографии с места съемок. Кстати, Сергей Урсуляк является почетным жителем Электростали.

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Переехать – только ради работы

Как молодая мама я вижу, что для детей город приспособлен очень неплохо. В последние годы по программе губернатора Московской области в Электростали появляются новые детские площадки. Они яркие, современные и безопасные, правда, однотипные. Но для детей самое главное – что они есть.

Кроме того, полно развлечений можно найти в городском парке культуры и отдыха: там и аттракционы, и детские городки, и батуты, по праздникам – анимация. К сожалению, все развлечения исключительно летние. Зимой парк радует лишь иллюминацией и расчищенной главной аллеей, по которой горожане срезают свои маршруты до дома.

Отлично провести время можно и на природе, главным местом отдыха у нас является зона отдыха «Авангард». Летом здесь можно искупаться, это единственный в городе пляж с купанием, пожарить шашлыки на специально оборудованных площадках, покататься на лодках и катамаранах. Зимой небольшая возвышенность на территории «Авангарда» превращается в горку, с которой катаются на санках, ледянках и ватрушках целыми семьями. По лесу прокладывают лыжню, которая, пользуется большой популярностью у местных.

Рядом с «Авангардом» есть небольшая конюшня. Туда можно прийти и свободно покормить обитателей: лошадей, козочек, барашков, кроликов. За дополнительную плату вас с удовольствием покатают верхом.

Пока мы живем в микрорайоне Северный в четырехэтажке, а в ближайшее время планируем улучшить жилищные условия и сменить старенькую хрущевку на более комфортный дом.

Если задуматься, хочу ли я здесь жить дальше, то скажу честно – нет. Но это больше связано с моей профессией. Журналисту трудно найти интересную и прилично оплачиваемую работу в таком городе, как Электросталь. Хотя мне приятно гулять по местам моего детства и вспоминать, как было раньше. Но человеку рабочей профессии, с опытом и желанием делать то, что нравится, здесь точно можно хорошо трудоустроиться.