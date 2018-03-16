РИАМО – 16 мар. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Благодаря внесению изменений в существующее законодательство удастся предотвратить возникновение ситуаций, когда при налогообложении используется величина кадастровой стоимости, превышающая величину рыночной цены недвижимости.

Ранее Путин обратил внимание правительства на необходимость усовершенствования механизма расчета налога на имущество физлиц.