РИАМО - 16 мар. В Москве впервые за многие годы не зарегистрировали сезонной эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРВИ), уровень заболеваемости в текущем зимнем сезоне оказался ниже на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 1 сентября 2017 года по 11 марта 2018 года в медицинских учреждениях Москвы зарегистрировано 1,752 миллиона случаев заболевания ОРВИ, что на 12,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидсезона. Лабораторно подтверждено 354 случая гриппа, все – у лиц, не сделавших прививки», - сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников на совещании по оперативным вопросам в правительстве города.

В настоящее время показатели заболеваемости ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 35-55%.

«С учетом приближающегося окончания зимнего сезона можно сделать прогноз о том, что этой зимой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ», - подчеркнул Печатников.

Основной причиной низкого уровня заболеваемости простудными заболеваниями стала беспрецедентная прививочная кампания. На 1 декабря 2017 года прививки от гриппа в Москве сделали более 6,755 миллиона человек, в том числе 1,182 миллиона детей. Охват вакцинацией составил 55,1% населения столицы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%).