РИАМО – 16 мар. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что развитие технологий рано или поздно приведет к тому, что в стране придется разрешить продажу через интернет всех медикаментов, однако необходимо выработать меры контроля по работе онлайн-аптек.

Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в правительство с инициативой о продаже рецептурных лекарств через интернет. Инициаторы идеи отмечают, что это позволит жителям небольших городов оперативно приобретать нужные лекарства.

«Потребитель чаще всего разницы не видит и не знает, рецептурный это препарат или нет. Нужно выработать меры контроля по работе онлайн-аптек. Сейчас этого нет, но от развития технологий нам никуда не деться. Уже сегодня в интернете можно купить любые препараты. Поэтому надо наводить порядок», - сказал Беспалов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Согласно российскому законодательству, на сегодняшний день дистанционная продажа медикаментов в стране запрещена.

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