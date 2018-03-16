РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Около 30 бригад скорой медицинской помощи будут работать в Балашихе в день выборов президента России 18 марта, медицинские экипажи оснастят необходимым оборудованием для оказания помощи, сообщил в пятницу глава горокруга Сергей Юров.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность избирателей в день выборов президента России. Это касается и вопросов здравоохранения. 18 марта в Балашихе будут работать около 30 бригад скорой помощи, чтобы в случае необходимости оперативно оказать медицинскую помощь жителям», – сказал Юров.

Он добавил, что экипажи скорой помощи оснащены полным комплектом медицинского оборудования.

По данным Балашихинского информагентства, при необходимости пациентов будут доставлять в ближайшие медучреждения.