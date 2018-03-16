РИАМО - 16 мар. Синоптики понизили уровень опасности погоды, объявленный в Москве и Подмосковье на 17 марта из-за морозов, до «желтого», сообщается на сайте «Гидрометцентра России».

Ранее на 17 марта из-за морозов был объявлен «оранжевый», четвертый из пяти уровней опасности, который обозначает опасную погоду, вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Курской области, где объявлен «оранжевый» уровень из-за снега.

В Московском регионе 17 марта температура ночью понизится до минус 19-17 градусов, а днем будет минус 9-7 градусов мороза. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный снег.