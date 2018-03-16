РИАМО - 16 мар. Свыше 5,5 тысячи обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию РФ, рассматриваются как потенциально обоснованные жалобы, сообщила в пятницу в ходе заседания председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Более 5,5 тысяч звонков и письменных обращений избирателей, кандидатов и иных участников избирательного процесса мы рассматриваем как возможные нарушения избирательного процесса, все это очень внимательно, системно и оперативно уже рассмотрели и рассматриваем», - сказала Памфилова.

Она добавила, что «подавляющая часть» жалоб касается ошибок при приеме заявлений от избирателей о включении в список избирателей по местонахождению, в том числе и поданных с помощью портала госуслуг.

«Были сбои и на портале госуслуг, и в МФЦ, и территориальных комиссиях. Это совершенно новый механизм, это неизбежно, хотя мы, по мере поступления, пытались это исправить», - сказала Памфилова.

«Эти обращения, которые мы выделяем как возможные нарушения или недоработки наши, - более 5,5 тысяч на сегодняшний день», - уточнила Памфилова.

Она добавила, что в ЦИК поступило более 470 обращений о применении административного ресурса.

«Также в числе жалоб и звонков, поступивших в ЦИК России, были обращения, которые касаются так называемого применения административного ресурса – 471 жалоба. Более чем в половине регионов вообще нет обращений на эту тему, а остальным надо задуматься», - сказала Памфилова.

Она также обратила внимание на жалобы о применении административного ресурса, поступившие из девяти регионов России.

«Нарушения при проведении предвыборной агитации в СМИ - да, это серьезный блок, он постоянно в зоне нашего внимания. Я думаю, по некоторым аспектам наше терпение лопнуло, там будут довольно серьезные выводы», - добавила глава ЦИК.