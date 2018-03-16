РИАМО - 16 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям задержали партию разделанного мяса из Чеченской Республики на железнодорожной станции «Москва – Киевская» из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора на железнодорожном пункте «Москва – Киевская» было приостановлено оформление разделанного мяса весом 11 килограммов, поступившего почтовым отправлением из Чеченской Республики», - говорится в сообщении.

При проведении управлением ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, маркировочных этикеток на упаковке продукции (бумажный сверток).

«Груз возвращен отправителю», - подчеркивается в материале.