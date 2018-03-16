РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Полицейские УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 26-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в совершении грабежа, ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД округа.

В дежурную часть УМВД обратился гражданин ближнего зарубежья и сообщил о том, что возле одного из городских торговых центров на него напал неизвестный, избил и похитил мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали гражданина одной из азиатских республик», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.