РИАМО – 16 мар. Группа депутатов Госдумы в пятницу внесет на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об отмене в стране Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает RT.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», - пояснил зампред комитета ГД по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ невозможна и для этого нужно нанимать репетиторов, услуги которых стоят дорого и непосильны для многих родителей.

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы. ЕГЭ проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от ЕГЭ нет.

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