РИАМО – 16 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла свыше 143 тысяч обращений от граждан по вопросам организации и проведения выборов президента России, сообщила в пятницу в ходе заседания председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«По состоянию на 15 марта поступило более 17 тысяч письменных обращений, а также более 126,5 тысячи звонков на номер информационно-справочного центра. В общей сложности получается более 143 тысяч обращений. Очень активное внимание и высокий интерес к предстоящим выборам», - отметила Памфилова.
Она добавила, что из данного массива более 138,1 тысячи обращений (96% - ред.) носят информационно-справочный характер.
«Обращения касаются прежде всего вопросов включения в списки избирателей контактной информации соответствующей избирательной комиссии», - пояснила Памфилова.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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