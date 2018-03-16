РИАМО – 16 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла свыше 143 тысяч обращений от граждан по вопросам организации и проведения выборов президента России, сообщила в пятницу в ходе заседания председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«По состоянию на 15 марта поступило более 17 тысяч письменных обращений, а также более 126,5 тысячи звонков на номер информационно-справочного центра. В общей сложности получается более 143 тысяч обращений. Очень активное внимание и высокий интерес к предстоящим выборам», - отметила Памфилова.

Она добавила, что из данного массива более 138,1 тысячи обращений (96% - ред.) носят информационно-справочный характер.

«Обращения касаются прежде всего вопросов включения в списки избирателей контактной информации соответствующей избирательной комиссии», - пояснила Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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