РИАМО - 16 мар. Холодная погода во второй половине марта с ночной температурой в Москве и Подмосковье менее минус 15 градусов случается не каждый год, нынешний месяц станет шестым холодным с начала века, сообщается на сайте «Метеоновости».

Холодная погода в Москве во второй половине марта в среднем случается один раз в 5-6 лет. Продолжительность холодного периода колеблется от 1 до 9 суток. Самый затяжной холод за последние 70 лет удерживался в Москве в 1963 году, а самая низкая минимальная температура воздуха была 24 марта 1952 года.

«В текущем марте за первые 15 дней средняя суточная температура воздуха в Москве ниже нормы на 3,3 градуса. Март 2018 года окажется шестым холодным в текущем столетии. Будем надеяться, что он не окажется холоднее 2013 года с аномалией минус 4,4 градуса», — говорится в сообщении.

На территории Московской области всегда в марте бывает холоднее, чем в городе. Как правило, самыми холодными бывают северные или крайние восточные районы Подмосковья. Так, в холодном 1952 году в Клину воздух остыл ночью до минус 26,6 градуса, а в 1963 году 16 марта здесь было минус 29,4 градуса.

«Самая низкая температура воздуха за последние 70 лет наблюдалась в Черустях, 20 марта 1963 года: минус 29,9 градуса», — добавляется в сообщении.

Во второй половине марта средняя суточная температура в Москве обычно повышается от минус 2,3 градуса до плюс 0,8 градуса. Переход в сторону положительных значений происходит 28 марта.