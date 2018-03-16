РИАМО - 16 мар. Художников, работающих на Арбате в Москве, могут привлечь к охране общественного порядка во время чемпионата мира по футболу, который пройдет предстоящим летом, сообщил РИАМО в пятницу глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

«Это наше предложение, что художники на Арбате должны исполнять роль «смотрителей» за порядком, помогать полиции и органам безопасности, когда будет проходить чемпионат», - сказал Бабенко.

По его словам, сами художники одобрили эту инициативу.

«Вопрос, как это сделать технически, должен решать департамент региональной безопасности и противодействия коррупции вместе с нашим УВД», - добавил глава округа.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».