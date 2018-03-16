РИАМО – 16 мар. Российский бюджет может стать профицитным в 2018 году, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП», - говорится в материалах Банка России.

Также в ЦБ подчеркнули, что экономика России вышла на траекторию устойчивого роста.

Кроме того, Банк России не исключает завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в текущем году.