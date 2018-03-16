РИАМО - 16 мар. Египетская авиакомпания EgyptAir получила техническое разрешение Росавиации на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой, сообщает РИА Новости.

«Разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром египетской авиакомпании выдано», — сказал представитель ведомства.

В авиакомпании ранее сообщили, что рейсы между Каиром и Москвой возобновятся с 12 апреля. Российский перевозчик «Аэрофлот» также возобновит авиасообщение по этому маршруту, но раньше - с 11 апреля.

Авиасообщение между Москвой и Каиром прервали осенью 2015 года после авиакатастрофы над Синаем лайнера «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Крушение, в котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, признали терактом.

Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Данное требование было выполнено египетской стороной, и 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.