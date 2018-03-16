РИАМО - 16 мар. Свыше 153 тысяч человек приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила в пятницу в ходе заседания председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«С 25 февраля у нас проводится досрочное голосование на территории России и за рубежом. Проголосовали сейчас 153,5 тысячи человек, что составило 0,14% от общего числа избирателей. Завершается досрочное голосование завтра, 17 марта», - сказала Памфилова.

При этом, по ее словам, за рубежом в досрочном голосовании приняли участие свыше 30 тысяч человек.

«По состоянию на 10:00 16 марта, за рубежом досрочно проголосовали более 30 тысяч избирателей, отдельные группы, находящиеся в местах, значительно удаленных от посещения для голосования. Досрочное голосование проходило на территории 50 стран», - сказала Памфилова.

Она добавила, что досрочное голосование проводится до 17 марта включительно 168 участковыми комиссиями.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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