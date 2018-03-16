РИАМО - 16 мар. В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности на 17 марта из-за очень низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду, вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей, где объявили «желтый» уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, из-за ветра.

В Московском регионе 17 марта температура ночью понизится до минус 19-17 градусов, а днем будет минус 9-7 градусов мороза. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный снег.

Ранее синоптики сообщали, что арктическое вторжение в центре страны может стать самым мощным в этот период года за всю эпоху глобального потепления.