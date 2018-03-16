РИАМО - 16 мар. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на Рязанском проспекте в Москве, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«В 11:20 на Рязанском проспекте в районе дома №74 автомобиль Hyundai совершил наезд на двоих человек, которые стояли перед пешеходным переходом, их госпитализировали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.