РИАМО - 16 мар. Количество электронных заявлений на регистрацию сделок с жилой недвижимостью в Москве в 2017 году выросло в пять раз и превысило 78 тысяч, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

В 2018 году Росреестр отмечает 10-летие образования ведомства и 20-летие создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Управление Росреестра по Москве подводит итоги регистрации на столичном рынке жилой недвижимости за последние 10 лет.

«С апреля 2015 года Росреестр принимает заявления на осуществление регистрационных действий в электронном виде. За полный 2016 год в Москве было обработано 16403 электронных заявления, а в прошлом году – почти в пять раз больше – 78232 заявления, свидетельствующие о значительном росте популярности предоставления услуг онлайн», - отмечается в сообщении.

При этом на рынке ипотечного кредитования с 2008 года столичный Росреестр зарегистрировано 314067 договоров, причем 54,4 тысячи – в 2017 году. За десять лет снижение количества ипотечных сделок в Москве отмечено два раза – в 2009 и в 2015 году.

Похожая динамика наблюдается и на рынке жилищного долевого строительства Москвы. За 10 лет управление зарегистрировало 176885 договоров долевого участия (ДДУ), из них 54,2 тысячи – в 2017 году. И снова снижение количества сделок отмечалось в 2009 и в 2015 годах.

«В целом минувший год стал показательным по количеству сделок с недвижимостью. В частности, в декабре 2017 года впервые за всю историю учета регистрации прав были преодолены отметки в 6 тысяч договоров долевого участия и 6 тысяч ипотечных контрактов в течение отдельно взятого месяца. Основным катализатором первичного рынка столичной недвижимости стало снижение Центральным банком ключевой ставки, которая в течение года уменьшалась шесть раз», - подчеркивается в сообщении.

На вторичном рынке жилья до 2012 года включительно учитывалось количество сделок купли-продажи жилья, а с 2013 года регистрируются непосредственно договоры купли-продажи (мены). При этом в 2017 году отмечено снижение количества сделок до 124 тысяч со 126 тысяч в 2016 году. Самое большое количество сделок на вторичном рынке зафиксировано в 2014 году – более 163,2 тысячи.

За 10 лет работы из Единого реестра выдано почти 100 миллиона выписок, содержащих сведения о недвижимости.

«Управление Росреестра по Москве напоминает, что консультации жителям столицы по вопросам регистрации недвижимости доступны на регулярной основе в территориальных отделах. Также в этом году столичный Росреестр ввел формат консультаций для граждан в рамках встреч окружных префектов с населением», - заключается в сообщении.