РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 мар. Около 14 тысяч жителей подмосковной Балашихи уже прошли диспансеризацию с начала 2018 года, следующий единый день медицинского обследования пройдет 17 марта, сообщил в пятницу глава городского округа Сергей Юров.

«С начала 2018 года в Балашихе диспансеризацию прошли уже около 14 тысяч человек. Согласно плану, медицинское обследование до конца года должны пройти более 70 тысяч жителей города», – сказал Юров.

Он добавил, что 17 марта в поликлиниках №№2, 5, 9, 10, Черновской и Ново-Милетской амбулаториях, Центре здоровья будет организован единый день диспансеризации. Пройти медицинские обследование можно будет с 8:00 до 15:00. Ожидается, что в этот день поликлиники примут около 3 тысяч жителей.

По данным Балашихинского информагентства, помимо единого дня диспансеризации, жители округа могут пройти медицинское обследование в любой из будних дней в поликлиниках города. Для прохождения медицинского обследования при обращении в поликлинику жителям необходимы паспорт и медицинский полис.