РИАМО - 16 мар. Госжилинспекция Подмосковья заставила управляющую компанию из Солнечногорского района устранить причины намокания стен в квартире собственника, сообщается на сайте надзорного органа.

«Управляющая компания ООО «УК Ваш дом» из Алабушева исполнила предписание Госжилинспекции, устранив нарушение целостности межпанельных швов в многоквартирном доме №5 на улице Литейной. Основанием для проведения проверки стало обращение жителя дома», – сообщил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

После поступления заявления инспекторы провели проверку и зафиксировали нарушение правил содержания многоквартирного жилого дома. В частности, в районе квартиры заявителя имелись следы намокания стен, а также видимые следы повреждения межпанельных швов.

В результате проверки в адрес управляющей компании выдали предписание по устранению нарушений и возбудили дело об административном правонарушении. УК грозит штраф до 300 тысяч рублей.

«По итогам контрольной проверки установлено исполнение ранее выданного предписания надзорного органа. Причины намокания стен в квартире заявителя устранены. Швы многоквартирного дома отремонтированы в установленный срок», - заключил Соков.