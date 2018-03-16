РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. В пятницу депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско поздравил с Днем работника ЖКХ сотрудников АО «Люберецкий водоканал» и вручил благодарственные письма от регионального парламента, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Шестнадцатого марта депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско приехал в акционерное общество «Люберецкий водоканал» и поздравил сотрудников с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Депутат вручил награды Московской областной думы – четыре благодарственных письма регионального парламента», – говорится в сообщении.

Награждены сотрудники: оператор водозаборных сооружений Ольга Гранкина, оператор ЭВМ Марина Королева, начальник ПЭО Любовь Зубарева, механик Евгений Бутенко. Дениско пожелал сотрудникам люберецкого водоканала не только достижения высоких результатов в труде, но и хорошей погоды в доме, семейного благополучия, здоровья, доброжелательной атмосферы в коллективе.

«ЖКХ – эта одна из первоочередных востребованных услуг, которые необходимы населению, а от качества воды зависит здоровье жителей. С праздником, сотрудники жилищно-коммунальной сферы и услуг!» – сказал Дениско.